Нападающий Милана Кристофер Нкунку не собирается покидать клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

По данным источника, 28-летний форвард, который присоединился к миланскому клубу только прошлым летом, не рассматривает вариант смены команды, несмотря на разговоры об интересе со стороны Фенербахче.

Ранее сообщалось, что Милан оценил Нкунку в 35 миллионов евро, а представители турецкого клуба якобы пытались добиться снижения суммы. Однако сам футболист не заинтересован в уходе из Италии уже этой зимой.

В нынешнем сезоне Нкунку сыграл за Милан 15 матчей во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Ранее Нкунку дебютными голами за Милан принес победу над Вероной.