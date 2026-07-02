Владимир Кириченко

Милан оценивает потенциальный трансфер нападающего Рафаэля Леау в €60-70 млн. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио со ссылкой на журналиста Sky Sport Italia Валентину Мариани.

По информации источника, «россонери» обсудят будущее 27-летнего футболиста после завершения его участия на чемпионате мира 2026 года, где он выступает в составе сборной Португалии.

31 мая Леау заявил о готовности покинуть Милан и попробовать свои силы за пределами Италии.

В прошлом сезоне Леау принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами.

Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €50 млн.

Напомним, накануне Милан осуществил самый дорогой трансфер в своей истории.