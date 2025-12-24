Журналист Владимир Зверов высказался о решении Динамо утвердить Игоря Костюка в статусе главного тренера на постоянной основе.

Почему, на мой взгляд, у Игоря Костюка убрали статус «и.о.», но не сказали, на какой срок контракт. Опять же, вот эти слухи о том, что речь идет о работе Костюка до конца сезона, а далее решим. Ну вот я думаю, что я просто раньше видел такие моменты в украинском футболе. Это происходит по той причине, что тренер, который приходит на предматчевую или послематчевую пресс-конференцию с префиксом «и.о.», к нему постоянно обращаются как исполняющему обязанности и это давит на тренера. Его будут постоянно, вот условно, тренера постоянно спрашивали бы весной: «А когда уже уберут этот префикс «и.о.», когда вас назначат главным тренером?

Постоянно были бы дискуссии в прессе: «А нужно, не нужно?» А почему не убирают этот префикс? Почему не назначают главным тренером?» И я думаю, что это все медийно очень давило бы на тренера, как на человека.

История с этим «и.о.» Игоря Костюка, я думаю, что она во многом закончилась так именно для того, чтобы условно медийно отстали от Костюка и дали ему работать. Понятно, что он главный тренер, на него сейчас делают ставку, - заявил Звёров.