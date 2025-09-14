Экс-нападающий киевского Динамо Артем Милевский коротко высказался о неудачном выступлении бело-голубых в пятом туре УПЛ против Оболони (2:2), отметив важный момент.

«Всем привет! Всем желаю хорошего настроения, несмотря на вчерашние 2-2. Шахтер тоже потерял очки! Остались при своих», – лаконично сказал Артем.

В субботу, 13 сентября, столичное Динамо не смогло одержать победу в дерби с Оболонью, а донецкий Шахтёр потерял очки в напряженной игре против харьковского Металлиста 1925.

После пяти сыгранных туров команда Александра Шовковского продолжает лидировать в чемпионате, имея в активе 13 очков. Горняки идут следом, занимая вторую строчку таблицы с 11 баллами.