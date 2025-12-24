Министр молодежи и спорта Украины сделал заявление о Забарном и Сафонове в ПСЖ
Матвей Бидный обратился к руководству парижан
Илья Забарный/фото: ПСЖ
Министр молодежи и спорта Украины Матвий Бидный высказался о выступлениях Ильи Забарного в ПСЖ, где он играет вместе с российским вратарем Матвеем Сафоновым. По его словам, парижский клуб должен решить эту ситуацию, поскольку она вызывает лишь неудобства.
«Я не знаю, что происходит внутри клуба, но ясно, что там должны это уладить, потому что это никому не доставляет удовольствия. Руководству ПСЖ необходимо понять отношение наших спортсменов. Однако это большой клуб с историей, и я думаю, что его руководители знают, что делают», – приводит слова Бедного L'Équipe.
