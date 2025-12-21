ПСЖ уверенно разобрался с Фонтене на выезде в 1/32 финала Кубка Франции, завершив матч со счетом 4:0.

Украинский защитник парижан Илья Забарный продемонстрировал надежную игру в обороне и активно включался в атакующие действия команды. По оценке Le Parisien, его выступление заслужило на пять баллов.

«Украинский центральный защитник выполнил свою работу против нападающих Фонтене, часто действуя очень грамотно с точки зрения выбора позиции. Лишь на мгновение опередил Миллимона, чтобы не позволить ему выиграть эпизод, но всё же был вынужден уступить ему в борьбе за угловой (15).

В компенсированное время его красиво обыграл Бельбашир. В атаке Забарный мог сыграть лучше, принимая мяч после подачи со штрафного (22-я минута)», – написали в Le Parisien.