Забарный дебютировал за ПСЖ в Кубке Франции
Чемпион Лиги 1 проэкзаменовал любителей
около 3 часов назад
Илья Забарный / Фото - ПСЖ
ПСЖ начал свой путь в Кубке Франции с 1/32 финала. Чемпион Франции после победы в Межконтинентальном кубке ФИФА приехал к любительскому коллективу Фонтене.
В кубковом матче принял участие центрбек сборной Украины Илья Забарный, для которого это первое появление в Кубке Франции.
Игра завершилась победой команды Луиса Энрике. В составе ПСЖ отличились Дуэ, Дембеле и Рамуш, на счету которого дубль.
Кубок Франции. 1/32 финала
Фонтене – ПСЖ 0:4
Голы: Дуэ, 25, Дембеле, 34 (с пенальти), Рамуш, 53, 58
