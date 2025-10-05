Рома с ассистом Довбика победила Фиорентину и вышла на первое место в Серии А
Украинца заменили во втором тайме
около 1 часа назад
Фото - Getty Images
В матче шестого тура Серии А Фиорентина на своем поле проиграла Роме со счетом 1:2.
Украинский форвард римской команды Артем Довбик вышел в стартовом составе и отметился ассистом на Матиаса Суле. Отметим, что Довбика заменили на 59-й минуте.
Фиорентина открыла счет на 14-й минуте благодаря точному удару Мойзе Кина, но еще до свистка на перерыв пропустила два мяча. Во втором тайме больше голов не было.
Фиорентина занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе три балла. Рома набрала 15 очков и вышла на первую позицию.
Серия А, 6-й тур
Фиорентина – Рома – 1:2
Голы: Кин, 14 – Суле, 22, Кристанте, 30.