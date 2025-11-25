Павел Василенко

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола заверил, что его команда мгновенно оставила позади поражение от Ньюкасла (1:2) и полностью сосредоточилась на дуэли с Байером. По мнению испанца, это одна из ключевых битв за выход на следующий этап Лиги чемпионов.

Хосеп подчеркнул, что поражение от Ньюкасла было быстро пережито.

«Да, мы проанализировали, что произошло, но сейчас главное – наш путь в Лиге чемпионов. Впереди четыре игры – две дома, две на выезде. Матч против третьей команды Бундеслиги чрезвычайно важен для борьбы за топ-8. Нам нужна победа, а затем ещё одно очко, чтобы гарантировать выход в следующий раунд».

Гвардиола также прокомментировал собственные юбилейные матчи.

«Завтра – моя 100-я игра в Лиге чемпионов. Недавно я перешагнул отметку в 1000 матчей в карьере. Это напоминает, что я старею (улыбается). Но каждый матч – особенный. Это означает, что мы каждый год играем среди лучших. Это невероятно».

Отдельно он извинился за инцидент после игры с Ньюкаслом, когда эмоционально сорвался на телеоператора.