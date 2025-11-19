Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился мыслями о своем друге, коллеге и одновременно конкуренте Пепе Гвардиоле.

«Это тот, кого я встретил, когда мне было 15 лет. Он был моим героем как футболист. Позже мы начали работать вместе и провели один из лучших периодов в моей жизни. Если я сейчас занимаю ту должность, которую занимаю, то это в значительной степени благодаря ему», — сказал Артета Sky Sports.

Артета три года входил в тренерский штаб Гвардиолы в Манчестер Сити — с 2016 до 2019, после чего получил шанс возглавить лондонский клуб.

В настоящее время его команда возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, набрав 26 очков и опережая Манчестер Сити под руководством Гвардиолы на четыре пункта (22 очка).

Ранее Гвардиола отреагировал на победу над Ливерпулем в своем 1000-м матче.