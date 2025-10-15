Известный украинский тренер Юрий Вернидуб оценил игру сборной Украины в матче 4 тура квалификации ЧМ-2026 против Азербайджана (2:1). Его слова приводит Tribuna.

То, что победили - очень хорошо. Действительно молодцы. Сейчас есть шанс в борьбе за второе место. Сама игра - понимал, что игра будет осторожной. Было несколько изменений, это тоже нормально. В целом ребята играли с желанием, с искоркой. Но многого не хватало, не получалось. Худшее звено, на мой взгляд, - это линия защиты. Совсем не впечатлила. Атака - совершенно другие мысли и взгляды.

Игра на результат? Для меня это нездоровая ситуация. Потому что если ты начинаешь сохранять результат, очень редко когда ты этого достигаешь. Это было и в игре в Азербайджане. Поэтому над этим надо работать, чтобы не допускать этого», - рассказал Вернидуб.