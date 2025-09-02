39-летний Рауль Альбиоль продолжит карьеру в Серии А
Игрок подписал контракт с Пизой
около 2 часов назад
39-летний испанский защитник Рауль Альбиоль официально стал футболистом итальянской Пизы, которая выступает в Серии А. В прошлом сезоне опытный оборонец защищал цвета Вильярреала.
Необычайное спортивное приключение, которое теперь останавливается у Пизанской башни в черно-синих цветах пизанского спортивного клуба. Добро пожаловать, Рауль!, – говорится в заявлении пресс-службы клуба.
За свою долгую карьеру Альбиоль провёл более 700 матчей за Реал, Наполи, Валенсию, Вильярреал и Хетафе. В составе сборной Испании он завоевал крупнейшие трофеи в истории страны, выиграв два чемпионата Европы (2008, 2012) и чемпионат мира (2010).
Также стало известно, что Джейми Варди проведет следующий сезон в Серии А.
