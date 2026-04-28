Сергей Разумовский

Киевское Динамо договорилось с Александром Караваевым о продолжении сотрудничества. По информации «Футбол 24», новый контракт защитника будет рассчитан еще на один год, а финансовые условия соглашения останутся без изменений.

Замечательно, что интерес к Караваеву проявлял и донецкий Шахтер. Сообщается, что «горняки» рассматривали вариант с возвращением опытного футболиста на фоне неопределенности относительно будущего Ефима Конопли.

Действующий контракт защитника Шахтера истекает в сентябре, а договориться о его продлении стороны пока не могут. Кроме того, у Конопли уже есть несколько предложений из топовых европейских чемпионатов.

Тем не менее, Караваев, похоже, останется в столице. Для Динамо это важное кадровое решение, ведь 32-летний футболист остается одним из самых опытных исполнителей команды и может закрыть сразу несколько позиций на фланге.

Напомним, Александр Караваев выступает за Динамо с 2019 года. С тех пор он провел за киевлян 212 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал 26 результативных передач.

