Правый защитник Шахтера Юхим Конопля больше не сотрудничает с агентской компанией Wasserman. Об этом сообщает «ТаТоТаке». Таким образом, на данный момент 26-летний футболист находится без официального представителя, что может иметь значение для его дальнейших карьерных решений и возможных переговоров относительно будущего.

Согласно имеющейся информации, действующий контракт Конопли с донецким клубом рассчитан до 30 сентября 2026 года. Несмотря на то, что до окончания соглашения еще есть время, ситуация вокруг защитника уже привлекает внимание на фоне разговоров о потенциальном интересе из-за рубежа.

В частности, есть информация об интересе Валенсии к услугам украинского защитника. Сообщалось, что представители испанского клуба планировали наблюдать за Коноплей во время первого матча четвертьфинала Лиги конференций, в котором Шахтер встречался с АЗ (3:0). Однако в той игре защитник появился на поле лишь в конце встречи, выйдя на замену на 89-й минуте, поэтому получил минимум игрового времени.

В такой ситуации сложно оценить, насколько предметным является интерес со стороны бывшего клуба Романа Яремчука, однако сам факт появления подобной информации свидетельствует о том, что за Коноплей наблюдают на европейском рынке. Отсутствие агента также может означать, что в ближайшее время в карьере футболиста возможны определенные изменения, в частности поиск нового представителя.

Юхим Конопля уже не первый сезон остается одним из вариантов для правого фланга обороны Шахтера, а его опыт выступлений на высоком уровне и статус игрока сборной Украины поддерживают интерес к нему со стороны других клубов. За первую команду он провел уже 113 матчей, забив семь мячей и отдав 15 ассистов.

