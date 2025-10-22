Нападающий Шахтера Лука Мейрелліш поделился ожиданиями от матча второго тура общего этапа Лиги конференций против Легии. Слова легионера передает пресс-служба клуба.

Прежде всего, я чувствую себя очень уверенно в своей игре и действительно хорошо себя ощущаю. Даст Бог, завтра мы покажем хорошую игру — именно этого мы стремимся. Конечно, я немного волнуюсь, но это хорошее волнение, ведь я хочу сделать все возможное для команды и своих партнеров — и не имеет значения, начну ли я с первых минут или выйду на замену. Конечно, надеюсь и верю, что мы сможем добиться лучшего результата завтра.

Как я уже отмечал, чувствую себя довольно хорошо и во время тренировок был расслабленным и спокойным. И партнеры, и тренерский штаб очень позитивно приняли меня, поэтому я действительно чувствую себя хорошо интегрированным. Уверен, что у нас есть все возможности и умения, чтобы показать хороший результат. Надеюсь, завтра команда и главный тренер дадут мне возможность сделать свой вклад.

Мы анализировали нашего будущего соперника, его стиль игры, просматривая материалы о польской лиге. Должен признать, это действительно достойная команда с хорошей историей и богатыми традициями, которая играет в атакующий и доминирующий футбол. Верю и надеюсь, что завтра мы покажем нашу лучшую игру и вернемся из Польши с победой.