Павел Василенко

Умер Мигель Анхель Руссо, главный тренер Бока Хуниорс, который длительное время боролся с онкологическим заболеванием. Ему было 69 лет.

Руссо возглавил Бока Хуниорс всего четыре месяца назад, но в последний раз появлялся у поля 21 сентября, после чего проходил лечение дома под постоянным наблюдением врачей. Его помощник Клаудио Убеда временно руководит командой с того времени.

Последние дни состояние Руссо резко ухудшилось, и 7 октября клуб официально сообщил о смерти своего тренера.

«Мигель оставляет неизгладимый след в нашем клубе. Он всегда будет примером радости, тепла и преданности. В эти тяжелые минуты мы с его семьей. Прощай, дорогой Мигель», – говорится в заявлении Бока Хуниорс.

Руссо как игрок более десяти лет выступал за Эстудиантес, а как тренер трижды возглавлял Бока Хуниорс.

Он также работал в Велес Сарсфилд, Расинге, Сан-Лоренсо, Мильонариосе (Колумбия), саудовский Аль-Наср и других командах.