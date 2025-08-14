Павел Василенко

Игрок Манчестер Юнайтед (до 21 года) Секу Коне потерял сознание на поле после удара в голову.

Молодежная команда Манчестер Юнайтед до 21 года встречалась с Тамвортом в Кубке Национальной лиги, но матч был прерван из-за серьезной травмы игрока «красных дьяволов» Секу Коне.

19-летний игрок Манчестер Юнайтед получил удар головой в голову и сразу потерял сознание на поле. Медицинский персонал обеих команд поспешил на поле, чтобы оказать первую помощь Коне. Похоже, юноша потерял сознание.

Молодого футболиста вынесли с поля на носилках и доставили в больницу. Манчестер Юнайтед сообщил, что его состояние стабильное, и он общается с окружающими.

Болельщики были шокированы и молились за молодого игрока, который был без сознания 15 минут. Скорая помощь быстро отреагировала и оказала ему необходимую помощь на поле.