Лига чемпионов. Обзор матчей 8 тура. Видео
Сетка плей-офф сформирована
33 минуты назад
Групповой турнир Лиги чемпионов 2025/26 достиг своего апогея.
Накануне были сыграны 18 матчей, которые сформировали окончательное распределение мест в топ-24.
Предлагаем ознакомиться с результатами матчей 8 тура.
Лига чемпионов. 8 тур
Голы: Вергара, 33, Хойлунд, 43 - Энцо, 19 (с пенальти), Жоау Педро, 61, 82
Бенфика – Реал 4:2
Голы: Шельдеруп, 36, 54, Павлидис, 45+5 (пен.), Трубин, 90+8 – Мбаппе, 30, 58
Боруссия Д - Интер 0:2
Голы: Димарко, 81, Диуф, 90
Манчестер Сити - Галатасарай 2:0
Голы: Холанд, 11, Шерки, 29
ПСВ - Бавария 1:2
Голы: Сайбари, 78 - Мусиала, 54, Кейн, 84
Барселона - Копенгаген 4:1
Голы: Левандовский, 48, Ямаль, 60, Рашфорд, 85, Рафинья, 69 - Дадасон, 4
Байер - Вильярреал 3:0
Голы: Тильман, 12, 35, Гримальдо, 57
Голы: Дольберг, 69 (с пенальти) - Мартинш, 52, Эссе, 79
Арсенал - Кайрат 3:2
Голы: Дёкерш, 3, Хаверц, 15, Мартинелли, 36 - Жоржиньо, 7, Рикардиньо, 90+4
Атлетико - Будё-Глимт 1:2
Голы: Сёрлот, 59 - Шевольд, 35, Хег, 59
Унион - Аталанта 1:0
Гол: Халайли, 70
Монако - Ювентус 0:0
Голы: Мак Аллистер, 15, 61, Вирц, 21, Салах, 50, Экиике, 57, Кьеза, 90
Айнтрахт - Тоттенхэм 0:2
Голы: Коло-Муани, 47, Соланке, 77
Брюгге - Марсель 3:0
Голы: Диакон, 4, Вермант, 11, Станкович, 79
Атлетик - Спортинг 2:3
Голы: Сансет, 3, Гурусета, 28 - Диоманде, 12, Тринкан, 62, Алисон, 90
Пафос - Славия 4:1
Голы: Драгомир, 17, Бруну, 53, Силва, 84, 87 - Хлоупек, 44
Голы: Витинья,8 - Виллок, 45+2
