Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью после поражения от Ювентуса со счетом 0:2 отметил, что команда продолжит бороться за выход в плей-офф, даже если ее шансы остаются минимальными.

«Даже если это практически невозможно, «практически» – не значит «невозможно». Но даже если бы это было действительно невозможно, наш менталитет заключается в том, что независимо от целей, когда играет Бенфика, ты должен отдать все, что у тебя есть. Ты должен играть с ответственностью быть Бенфикой и выкладываться на максимум.

Поэтому не так уж много меняет то, возможно это практически или нет. Мы знаем, что это Реал Мадрид, знаем, что мы сейчас – Бенфика с ограничениями, но мы идем до конца, как и сегодня. Нам просто нужно забивать. Играя так, как мы играли, создавая моменты, как мы создавали, доминируя, как мы доминировали, имея ту смелость, которую мы имели… мы должны забивать и побеждать. Когда ты не забиваешь, ты открываешь двери для того, чтобы пропустить, особенно когда играешь против команд с игроками такого уровня.

Я сидел на лавке с чутьем человека, который провел 1250 матчей на тренерской скамье, и говорил коллегам: «При таком развитии событий, если мы не забьем, то в конце концов пропустим. Я видел много действительно красивых вещей. Мы доходили до второй фазы атаки с большим качеством, но на последних 20 метрах очень трудно забивать голы. Это хороший матч Бенфики, я не имею никаких сомнений, чтобы сказать это даже после поражения, но чтобы выигрывать, нужно забивать»