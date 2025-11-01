Сергей Разумовский

В десятом туре португальской Примейры Бенфика на выезде уверенно разгромила Виторию Гимарайнш. После нулевого первого тайма «орлы» сняли вопрос об окончательном результате сразу после перерыва: на 53-й минуте Араужу открыл счёт, а через несколько мгновений хозяева остались вдесятером из-за удаления Бланко. Преимуществом Бенфика воспользовалась без промедления. Даль удвоил отрыв, а к концу встречи Регу оформил итоговый разгром.

🇺🇦 Голкипер Анатолий Трубин провёл «сухой» матч и получил по 7.0 от WhoScored и SofaScore. У украинца три сэйва и надёжная игра на выходах.

🇺🇦 Полузащитник Георгий Судаков, с одной стороны, действовал активно в создании моментов: две ключевые передачи. В то же время в пассиве – жёлтая карточка, точность передач составила лишь 72%, а единственный его удар прошёл мимо ворот. Из этого и общая оценка 6.5 (WhoScored) и 6.6 (SofaScore).

В турнирной таблице Бенфика имеет 24 очка — на балл меньше, чем соседи из Спортинга. Порту также имеет 25 пунктов, но с матчем в запасе.

Чемпионат Португалии, десятый тур

Витория Гимарайнш – Бенфика 0:3

Голы: Араужу, 53, Даль, 62, Регу, 87

Удаление: Бланко, 56