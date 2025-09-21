Главный тренер лиссабонской Бенфики Жозе Моуринью поделился своим мнением о Порту, где в своё время он в течение долгого периода возглавлял команду.

«Если вы спросите меня, является ли Порту одним из крупнейших клубов мира, я отвечу – да. Порту клуб-гигант? Да. Я приехал в Бенфику не для того, чтобы раздражать или огорчать Порту.

Я пришел сюда, чтобы наслаждаться работой в большом клубе с большими амбициями. Надеюсь, они не сердятся и не злятся на меня.

После прихода в Бенфику я разговаривал с президентом Порту и своим бывшим ассистентом Андре Виллаш-Боашем и Фредерику Варандашем, президентом Спортинга. То, что я стал тренером Бенфики, не означает, что я пришел воевать.

Думаю ли я, что мне снова устроят овации на стадионе Порту «Драгау»? Очевидно, что нет. Порту – огромная часть моей истории, а я – часть Порту.

Болельщики устроили мне фантастический прием, которого, думаю, я заслужил, но мы враги в течение 90 минут, враги на поле – и ничего больше. Порту хочет победить, и я хочу победить. Больше ничего», – заявил Моуринью.