Судаков стал лучшим игроком Бенфики в дебютном матче Моуринью во главе «орлов»
Георгий получил признание после матча против АВС
около 3 часов назад
Георгий Судаков/фото: Бенфика
Лиссабонская Бенфика в шестом туре чемпионата Португалии уверенно обыграла АВС со счётом 3:0. Этот матч стал первым для Жозе Моуринью после возвращения на пост главного тренера орлов.
Украинский полузащитник Георгий Судаков отметился своим дебютным голом за новый клуб, поразив ворота соперника на 45+3 минуте. По итогам встречи он получил оценку 7.9 от статистических ресурсов и был признан лучшим игроком матча.
После пяти сыгранных матчей Бенфика идет на втором месте турнирной таблицы, имея в активе 13 баллов. Команда отстает от Порту на пять пунктов, который уже провел шесть игр.