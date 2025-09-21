Лиссабонская Бенфика в шестом туре чемпионата Португалии уверенно обыграла АВС со счётом 3:0. Этот матч стал первым для Жозе Моуринью после возвращения на пост главного тренера орлов.

Украинский полузащитник Георгий Судаков отметился своим дебютным голом за новый клуб, поразив ворота соперника на 45+3 минуте. По итогам встречи он получил оценку 7.9 от статистических ресурсов и был признан лучшим игроком матча.

🌟 Sudakov é o nosso 𝙈𝙖𝙣 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙈𝙖𝙩𝙘𝙝 de hoje!#AFSSLB • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/Fo7aGt4kh6 — SL Benfica (@SLBenfica) September 20, 2025

После пяти сыгранных матчей Бенфика идет на втором месте турнирной таблицы, имея в активе 13 баллов. Команда отстает от Порту на пять пунктов, который уже провел шесть игр.