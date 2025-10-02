Павел Василенко

Жозе Моуринью, недавно возглавивший "Бенфику", имеет амбициозный план – вернуть в Лиссабон легенду сборной Португалии. Бернарду Силва, чей контракт с "Манчестер Сити" истекает уже в июне, все чаще связывается с возможным трансфером на «Да Луш». Об этом сообщают португальские СМИ.

31-летний полузащитник, проведя более 400 матчей под руководством Хосепа Гвардиолы и завоевав ключевые титулы в Англии, может завершить карьерный круг там, где она начиналась – в "Бенфике".

Моуринью видит в Силве не только лидера команды, но и стратегический фундамент для создания коллектива, способного бороться за успех в Лиге чемпионов. Сам игрок, как сообщают источники, не исключает возвращения домой, чтобы стать лицом новой эпохи "Бенфики".

Тем не менее, переход не обойдется без трудностей: высокая зарплата футболиста и конкуренция со стороны топ-клубов Европы оставляют сделку под вопросом. Но, несмотря на это, эмоциональный фактор и связь с родным клубом могут склонить Бернарду к историческому решению.

Следующее лето станет решающим: остаться в "Манчестер Сити" или стать главной сенсацией трансферного окна, вернувшись в Лиссабон.

За "Бенфику" выступают два украинца — голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.