Жозе Моуринью, главный тренер Бенфики украинцев Анатолия Трубина и Георгия Судакова, перед матчем второго тура общего этапа Лиги чемпионов против Челси назвал причину, по которой возглавил именно лиссабонский клуб. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.

Если когда-нибудь я почувствую меньше радости, просыпаясь рано утром, чтобы прийти на работу; если я меньше радуюсь победе; если я меньше переживаю из-за поражения – это будет сигнал.

Я помню матч Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед – Реал, когда я был в Реале, а сэр Алекс Фергюсон – в МЮ. Я зашел к нему в офис перед игрой и спросил: «Сэр Алекс, что-то когда-либо меняется – в плане напряженности и адреналина перед таким важным матчем?» Он ответил: «Нет, никогда. Все остается таким до конца». Прошло более 10 лет, а мои ощущения не изменились.

Сегодня я лучше, чем раньше. Тренер становится лучше, получая разный опыт. Главную перемену в себе я вижу в том, что в начале я был более сосредоточен на себе, а теперь не знаю… Я чувствую себя более альтруистичным. Я здесь, чтобы помогать другим, а не себе. Я думаю о своих игроках больше, чем о себе. Думаю о клубе, радости болельщиков, а не о себе.

Я никогда не считал себя гением. Возможно, немного провокатором, но не дьяволом. Гением – никогда. Конечно, я всегда чувствовал, что у меня есть природные способности, которые я развивал, чтобы стать хорошим тренером, как многие великие игроки.

Есть матчи, где я чувствовал, что выиграл их благодаря себе – есть моменты, решения и стратегии до или во время игры, которые меняют все. Это заставляет думать: «Я выиграл». Но я никогда не считал себя гением. Я всегда чувствовал себя частью команды, а игроки важнее меня – я здесь, чтобы им помогать.