Моуринью хочет подписать в Бенфику вингера сборной Украины
В сделку могут быть включены игроки лиссабонцев
14 минут назад
Бенфика хочет подписать правого вингера Трабзонспора украинца Александра Зубкова. Об этом сообщает Gunebakis Haber.
Главный тренер португальцев Жозе Моуринью лично заинтересован в трансфере Зубкова.
Турецкий клуб также знает об интересе Бенфики к центральному нападающему Фелипе Аугусто, поэтому требует 15 миллионов евро и универсала Сидни Кабрала в рамках сделки по Александру и Аугусто.
Зубков выступает за Трабзонспор с 2025-го. В этом сезоне он забил 4 гола и отдал 7 ассистов в 35 матчах.
Напомним, Зубков оформил гол и ассист в ворота турецкого гранда, однако Трабзонспор остался без ЛЧ.
