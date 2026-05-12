Владимир Кириченко

Бенфика хочет подписать правого вингера Трабзонспора украинца Александра Зубкова. Об этом сообщает Gunebakis Haber.

Главный тренер португальцев Жозе Моуринью лично заинтересован в трансфере Зубкова.

Турецкий клуб также знает об интересе Бенфики к центральному нападающему Фелипе Аугусто, поэтому требует 15 миллионов евро и универсала Сидни Кабрала в рамках сделки по Александру и Аугусто.

Зубков выступает за Трабзонспор с 2025-го. В этом сезоне он забил 4 гола и отдал 7 ассистов в 35 матчах.

Напомним, Зубков оформил гол и ассист в ворота турецкого гранда, однако Трабзонспор остался без ЛЧ.