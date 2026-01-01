Трабзонспор направил официальное письмо в Федерацию футбола Турции с просьбой перенести полуфинальные поединки Суперкубка страны, запланированные на 5 и 6 января. Клуб, в составе которого выступают украинские футболисты Арсений Батагов, Александр Зубков и Данило Сикан, аргументировал свое обращение неблагоприятными погодными условиями, а также низким интересом болельщиков к этим матчам.

Кроме того, в Трабзонспоре отметили сложности с формированием составов из-за проведения Кубка африканских наций, который влияет на доступность игроков. Другие участники полуфинальной стадии Суперкубка Турции поддержали позицию Трабзонспора. В ближайшее время Федерация футбола Турции намерена рассмотреть обращения клубов и принять окончательное решение.

В рамках полуфинала Трабзонспор должен сыграть против Галатасарая, тогда как Фенербахче встретится с Самсунспором.

Ранее Ассист Зубкова помог Трабзонспору одолеть Гезтепе.