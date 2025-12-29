Бенфика предложила 13 миллионов Трабзонспору за Батагова
Арсений Батагов может покинуть турецкий клуб
около 2 часов назад
Защитник турецкого Трабзонспора Арсений Батагов может покинуть Суперлигу зимой и продолжить карьеру в Португалии, сообщает Gunebakis. 23-летним футболистом заинтересована лиссабонская Бенфика и лично наставник команды Жозе Моуринью, который планирует усилить оборонительную линию.
По информации источника, португальский клуб начал официальные переговоры о трансфере Батагова и предложил Трабзонспору 13 миллионов евро.
Однако турецкий клуб настаивает на сумме 25 миллионов евро за украинского защитника. Руководство Трабзонспора не планирует снижать требования, учитывая действующий контракт игрока и его ключевую роль в составе.
Ранее сообщалось, что Трабзонспор хочет подписать игрока на место украинца.