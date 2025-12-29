Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью прокомментировал гостевую ничью с Брагой (2:2) в 16-м туре чемпионата Португалии, подчеркнув, что по сути его команда заслужила на победу.

По словам португальского специалиста, первый тайм остался за хозяевами, однако во второй половине встречи Бенфика полностью контролировала игру.

«В первом тайме Брага была лучше. Во втором тайме Браги не было – была только Бенфика. Игроки взяли на себя ответственность. Переломить ход игры и выиграть 3:2 – это фантастический результат. Мы забили три чистых гола. Я видел момент с лавки запасных и потом пересмотрел повтор – гол был чистый. Мы победили», – подчеркнул наставник.

После 16 туров Лиссабонский клуб набрал 36 очков и занимает третье место в турнирной таблице Примейра-лиги, отставая от лидирующего Порту на семь баллов.