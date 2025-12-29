Полузащитник Бенфики Георгий Судаков потерял результативную передачу по итогам матча 16-го тура чемпионата Португалии против Браги, который завершился со счетом 2:2.

На 29-й минуте встречи при нулевой ничьей украинец выполнил точную подачу со штрафного, после которой Николас Отаменди головой отправил мяч в сетку ворот соперника. Изначально ассист записали на счет Судакова.

Однако позже лига пересмотрела эпизод и внесла корректировки в протокол. Выяснилось, что перед ударом Отаменди мяч коснулся головы защитника Браги, из-за чего результативный пас украинскому хавбеку не был засчитан.

Отметим, что этот ассист мог стать для Судакова первым в рамках португальского первенства.