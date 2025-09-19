Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью высказался о шансах на борьбу за титулы. Его слова приводит A Bola.

Я желаю выполнить свой двухлетний контракт с Бенфикой и сделать это успешно. Чтобы этот успех позволил клубу, после или до окончания контракта, продолжить сотрудничество со мной. Потому что моя цель - быть успешным, и, как я уже говорил ранее, в Бенфике, особенно на национальном уровне, успех - это победа в соревнованиях.

Сейчас я обещаю, что я верю, и я искренне верю, что Бенфика имеет все условия, чтобы выиграть чемпионат. Мы потеряли два очка. Мы точно потеряем еще больше в течение чемпионата. Надеюсь, что нет. У Бенфики есть достаточный потенциал в этой раздевалке, чтобы стать чемпионом. И я этого не скрываю. Я не обещаю [стать чемпионом], но я убежден, что мы можем и должны, - признался Моуринью.