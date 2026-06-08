Павел Василенко

Главный тренер лиссабонской Бенфики Жозе Моуринью поделился своими впечатлениями о победе Флорентино Переса на президентских выборах Реала.

«Да, Флорентино Перес победил. Это очевидно», – прокомментировал Моуринью. «Да, Флорентино Перес победил. Это очевидно», – прокомментировал Моуринью.

Перес победил испанского предпринимателя Энрике Рикельме и будет возглавлять клуб до 2030 года. Это будет его восьмой срок подряд, а вчерашнее голосование стало первыми выборами в мадридском клубе с 2006 года.

Моуринью был фаворитом на должность главного тренера Реала, если бы Перес выиграл выборы, поэтому уже ожидается, что португалец официально прибудет на «Бернабеу» в течение нескольких дней.

За Реал выступает украинский голкипер Андрей Лунин.