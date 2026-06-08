Павел Василенко

Объявлены результаты президентских выборов в мадридском Реале. Результат не стал неожиданностью: победу одержал Флорентино Перес.

Несколько недель назад мадридский клуб решил объявить президентские выборы. Флорентино Перес и Энрике Рикельме боролись за голоса избирателей. Во время избирательной кампании кандидаты соревновались друг с другом обещаниями.

Рикельме пообещал провести переговоры с Эрлингом Холандом и Юргеном Клоппом. Перес обеспечил подписание Дензела Дюмфриса, Ибраима Конате, Жозе Моуринью и загадочной звезды.

Голосование проходило в воскресенье, 7 июня. Вскоре после закрытия избирательных участков появились экзит-полы, которые прогнозировали победу Переса над Рикельме.

Объявление официальных результатов было, таким образом, формальностью. В понедельник все стало понятно. Перес получил 21 741 голос (65%), Рикельме – 11 814 (35%).

«Это прекрасный день для меня и всех болельщиков "сливочных". Мы победили. Я здесь, чтобы защищать Реал Мадрид. Мы – семья. Мы вместе выиграем ещё больше титулов. Сегодня начинается борьба за 16-й титул Лиги чемпионов», – сказал Перес.

Перес будет занимать должность президента Реала с 2026 по 2030 год. Это его восьмой срок на посту. Он непрерывно руководит клубом с 2009 года. Перес также занимал должность президента с 2000 по 2006 год.

За Реал выступает украинский голкипер Андрей Лунин.