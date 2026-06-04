Моуриньо дал ответ Реалу: Перес показал видео, которое всколыхнуло Мадрид
Осталось ждать недолго
около 3 часов назадПодписаться в
Жозе Моуринью станет главным тренером мадридского Реала, если Флорентино Перес победит на президентских выборах клуба. Его соперник, Энрике Рикельме, имеет другие планы.
Президентские выборы в Реале состоятся в воскресенье, 7 июня. Они были объявлены по инициативе Переса. Действующий президент, конечно же, является явным фаворитом.
Понятно, что Реал начнет следующий сезон с новым тренером. Уже некоторое время СМИ сообщают, что Перес рассматривает Жозе Моуринью на эту должность. Не хватало только официального подтверждения. Наконец, оно есть.
На профилях Переса в социальных сетях появилось короткое видео, суть которого заключается в заявлении Моуринью. Португалец, одетый в футболку Реала, просто говорит: «Да».
У соперника Переса на выборах другие планы. Энрике Рикельме утверждает, что в случае победы он приведет в Мадрид тренера-суперзвезду. Он не назвал его имени, но дистанцировался от идеи нанять Моуринью.
За Реал выступает украинский голкипер Андрей Лунин.