Павел Василенко

Жозе Моуринью станет главным тренером мадридского Реала, если Флорентино Перес победит на президентских выборах клуба. Его соперник, Энрике Рикельме, имеет другие планы.

Президентские выборы в Реале состоятся в воскресенье, 7 июня. Они были объявлены по инициативе Переса. Действующий президент, конечно же, является явным фаворитом.

Понятно, что Реал начнет следующий сезон с новым тренером. Уже некоторое время СМИ сообщают, что Перес рассматривает Жозе Моуринью на эту должность. Не хватало только официального подтверждения. Наконец, оно есть.

На профилях Переса в социальных сетях появилось короткое видео, суть которого заключается в заявлении Моуринью. Португалец, одетый в футболку Реала, просто говорит: «Да».

MOUcha historia por hacer. pic.twitter.com/7wLmDk8r2M — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 3, 2026

У соперника Переса на выборах другие планы. Энрике Рикельме утверждает, что в случае победы он приведет в Мадрид тренера-суперзвезду. Он не назвал его имени, но дистанцировался от идеи нанять Моуринью.

За Реал выступает украинский голкипер Андрей Лунин.