Павел Василенко

Португальское издание Record сообщает, что Жозе Моуринью связался с руководством своего нынешнего работодателя Бенфики, чтобы сообщить им, что он не записывал видео в форме Реала. По словам тренера, видео, использованное в кампании Флорентино Переса, было создано с помощью искусственного интеллекта.

Короткий видеоролик, на котором Моуринью одет в футболку мадридского Реала и говорит лишь «Да», был опубликован кампанией Флорентино Переса. Его релиз совпал с появлением его оппонента на президентских выборах Энрике Рикельме в телешоу El Hormiguero.

В то же время, по данным Record, Реал уже письменно сообщил Бенфике, что выплатит компенсацию в размере 15 миллионов евро за Моуринью. Ожидается, что сумма будет перечислена на следующей неделе.

О намерении было заявлено сразу после публикации видео, с помощью которого предвыборный штаб Флорентино Переса объявил о подписании португальского специалиста в случае его победы на выборах.

Если Перес победит на президентских выборах в воскресенье, Моуринью вернется в Реал, которым он руководил с 2010 по 2013 год.