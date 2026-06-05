Павел Василенко

Флорентино Перес претендует на должность президента мадридского Реала. Опытный менеджер пообещал, что если его миссия будет успешной, он предложит 150 миллионов евро за нового игрока. Он также попытался объяснить, кого именно он имеет в виду.

Президентские выборы в Реале состоятся 7 июня. Соперником Переса будет Энрике Рикельме.

В четверг вечером Перес дал интервью, в котором попытался ответить на предвыборные обещания своего оппонента. Он сосредоточился на объявлении о масштабном трансфере клуба Реал, который ожидается в случае победы 79-летнего функционера.

«На следующей неделе вы узнаете, кого я хочу подписать. Он будет стоить не менее 150 миллионов евро. Я попытаюсь подписать самого дорогого игрока в истории мадридского Реала. Я сделаю предложение во вторник. Это будет не Эрлинг Холанд, это также не будет Майкл Олисе. Я не имею в виду защитника. Мы предлагаем игрока уровня Криштиану Роналду. Мой футболист не играет в Английской Премьер-лиге. Люди не поверят. Готовьтесь к следующей неделе. Конечно, сначала мы свяжемся с клубом игрока, потому что если кто-то не знает, то так и должно быть», – объявил Перес в интервью Horizonte.

AS утверждает, что Витинья и Жоау Невеш из ПСЖ находятся в списке пожеланий Переса. Кроме того, босс мадридского клуба все еще рассматривает Олисе из Баварии, хотя во время интервью он отрицал такую кандидатуру.