Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью прокомментировал результат матча против Порту, который закончился поражением со счётом 0:1, в четвертьфинале Кубка Португалии.

«Сегодня уступил сильнейший, однако лучшая команда не смогла забить, при этом пропустив один мяч. Мы полностью контролировали ситуацию в матче против соперника, который действует крайне интенсивно и обладает истинным атлетическим духом, но Бенфика диктовала свои условия с первой и до последней минуты.

Несмотря на дефицит явных голевых моментов, наше преимущество выглядело бесспорным на фоне соперника, который сейчас на ходу и полон уверенности.

Примечательно, что болельщики Порту, учитывая удачную серию своей команды, спокойно приняли тот факт, что их фавориты провели 45 минут на собственной половине поля, сосредоточившись исключительно на защите в домашней игре», – отметил Моуринью.