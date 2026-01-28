Рандаль Коло Муани настроен продолжить карьеру в Ювентусе. Французский форвард уже выступал за туринский клуб во второй части прошлого сезона, однако тогда бьянконери не сумели оформить полноценный трансфер.-

В начале сентября нападающего отправили в аренду в Тоттенхэм, но в последнее время в прессе все чаще появляется информация о его возможном возвращении в Италию. Как сообщает журналист Маттео Моретто, в Ювентусе не сомневаются, что 27-летний игрок заинтересован в повторном переходе и готов снова надеть футболку туринцев. Более того, Коло Муани способен лично надавить на ситуацию, если лондонский клуб будет мешать сделке.

Ожидается, что предметные переговоры могут начаться в четверг после завершения матчей последнего тура общего этапа Лиги чемпионов. Отметим, что форвард, которого Transfermarkt оценивает в 25 миллионов евро, по-прежнему принадлежит ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль отказал Тоттенхэму в трансфере Робертсона.