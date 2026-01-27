Франк Кессье может снова появиться в Серии А. Ювентус рассматривает вариант подписания ивуарийского полузащитника, который сейчас выступает за саудовский Аль-Ахли.

По информации Tuttosport, туринский клуб уже сделал футболисту конкретное предложение. Речь идет о контракте сроком на три сезона с заработной платой 5 миллионов евро в год. В Ювентусе рассчитывают усилить среднюю линию игроком с большим европейским опытом.

В то же время Аль-Ахли не спешит отпускать Кессье и планирует предложить ему новое соглашение еще на два года. Клуб из Джидды заинтересован в продолжении сотрудничества с хавбеком, который является важной фигурой в команде.

Франк Кессье выступает в чемпионате Саудовской Аравии с сезона 2023/24. Ранее он защищал цвета Милана и Барселоны, а в Серии А считался одним из сильнейших опорных полузащитников лиги.

Свой следующий матч Ювентус проведет против Монако в Лиге чемпионов во вторник, 28 января.