Новичок «Тоттенхэма» украинский вингер Михайло Мудрик для пресс-службы клуба заявил, что главный тренер «шпор» Роберто Де Дзерби знает, как раскрыть его потенциал на футбольном поле.

«Он – мой футбольный отец. Я верю ему, я доверяю ему. Если я ему нужен – я всегда здесь. Я знаю, чего он от меня хочет. И с ним я всегда чувствую, что прогрессирую. Он может извлечь из тебя лучшее и направить тебя правильным путем, чтобы ты развивал свои навыки и свою игру.

У него очень умный, атакующий и доминирующий стиль игры, который прекрасно подходит всем атакующим игрокам. Он требует от своих футболистов максимум, и именно поэтому ты можешь показывать свои лучшие качества.

Я считаю, что он был чрезвычайно важным тренером в моей карьере, который помог раскрыть мой потенциал – еще не на все сто процентов. И я думаю, он знает, как сделать это еще лучше».

```