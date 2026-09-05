Главный тренер Тоттенхэма Роберто Де Дзерби прокомментировал дебют левого вингера Михаила Мудрика в выездном матче 3-го тура АПЛ против Ноттингема (0:0). Слова приводит football.london.

25-летний украинский полузащитник в этой игре впервые вышел на поле в составе лондонского клуба, заменив на 74-й минуте Матиса Теля.

Он еще не готов. Он работает над тем, чтобы достичь лучшей физической формы. Ему нужно время, ему нужно работать.

На этой позиции у нас есть Матис Тель – игрок с большим потенциалом. Но и Матис принимает слишком много неправильных решений, так же как и Мудрик. Итак, двое сильных игроков, двое игроков с большим потенциалом.