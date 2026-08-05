Павел Василенко

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик провел свой первый матч после длительного отстранения из-за допингового дела.

25-летний футболист вышел на поле в товарищеском поединке против Ювентуса, который проходил в рамках предсезонного сбора лондонского клуба в Гонконге.

Главный тренер синих Хаби Алонсо выпустил украинца на 82-й минуте, когда счет уже был 0:1. Таким образом, Мудрик официально вернулся в состав Челси после почти двухлетнего перерыва.

Единственный мяч в встрече был забит на 68-й минуте. Победу туринскому клубу принес Эдон Жергова, который отличился после передачи Кенана Йылдыза.

Товарищеский матч

Челси – Ювентус – 0:1

Гол: Жергова, 68.

Напомним, в декабре 2024 года в организме Мудрика был обнаружен мельдоний, входящий в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA).

После длительного рассмотрения дела стороны достигли мирового соглашения, а срок отстранения украинца был сокращен. Это позволило футболисту вернуться к тренировкам и снова получить право участвовать в официальных и товарищеских матчах.

До начала дисквалификации Мудрик провел за Челси 73 матча, в которых забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.