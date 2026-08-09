Павел Василенко

Михайло Мудрик может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Хетафе заинтересован в подписании украинского вингера Челси и уже работает над его арендой. По информации Fichajes.net, испанский клуб хочет взять 25-летнего футболиста на один сезон.

Хетафе готов заплатить Челси 2 миллиона евро за аренду Мудрика. Кроме того, представитель Ла Лиги планирует взять на себя 40% зарплаты украинца. Остальные финансовые обязательства перед футболистом продолжит выполнять лондонский клуб.

Такой вариант может устроить Челси, который заинтересован в том, чтобы Мудрик получал регулярную игровую практику после длительного перерыва. Для самого украинца главным приоритетом также является возвращение на поле и возможность стабильно играть, а не нахождение в составе лондонцев без достаточного количества матчей.

Мудрик перешел в Челси из донецкого Шахтера в январе 2023 года. За лондонский клуб он провел 73 официальных матча, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.

Последний официальный матч украинца за Челси состоялся 28 ноября 2024 года – в матче Лиги конференций против Хайденхайма (2:0).

Контракт Мудрика с лондонцами рассчитан до 30 июня 2031 года.