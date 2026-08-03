Павел Василенко

Лондонский Челси пока не планирует отправлять в аренду украинского вингера Михаила Мудрика. По информации ТаТоТаке, все возможные сценарии относительно будущего футболиста на данный момент остаются лишь теоретическими.

В ближайшее время 25-летний украинец должен присоединиться к команде во время предсезонного турне в Гонконге. Только после того, как главный тренер Хаби Алонсо и руководство клуба оценят его физическое состояние и готовность, будет принято решение относительно дальнейших планов.

«В настоящее время в Челси нет объективной оценки его состояния и возможностей. Тренер подчеркнул, что возможны все варианты, но сначала нужно увидеть футболиста в работе. Все слухи об аренде в Турцию, Бельгию или французский Страсбург не соответствуют действительности», — сообщает источник.

Мудрик не выходил на поле в официальных матчах с конца ноября 2024 года. В последний раз он играл за Челси в поединке Лиги конференций против Ганденхайма (2:0), где отметился результативной передачей. После этого украинец почти два года был лишён игровой практики из-за допингового дела.

Теперь перед вингером стоит непростая задача – восстановить оптимальные физические кондиции и доказать тренерскому штабу, что он способен конкурировать за место в основном составе.

Контракт Мудрика с Челси действует до 30 июня 2031 года. За лондонский клуб украинец провёл 73 матча, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.