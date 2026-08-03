Павел Василенко

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик попал в сферу интересов турецкого Башакшехира. По информации Türk Digitals, клуб из Стамбула уже провел предварительные переговоры с лондонцами о возможном переходе футболиста на правах аренды.

Однако главной преградой для потенциальной сделки остается финансовый аспект. Зарплата украинца слишком высока для турецкого клуба, поэтому реализация трансфера пока выглядит сложной.

В прошлом сезоне Башакшехир занял пятое место в чемпионате Турции и выступал во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Однако стамбульский клуб неожиданно уступил финскому Интеру из Турку (1:1, 0:2) и завершил еврокубковую кампанию.

Последний официальный матч Мудрик провел 28 ноября 2024 года. Тогда он вышел на поле в матче Лиги конференций против Гайденхайма, помог Челси одержать победу со счетом 2:0 и отметился результативной передачей.

После этого украинец почти два года не имел игровой практики из-за допинг-дела.

Ранее сообщалось, что в Челси не планируют спешить с решением о будущем Мудрика. В клубе хотят сначала оценить его физическое состояние во время предсезонной подготовки, а уже потом определить, останется ли он в команде, или отправится в аренду.