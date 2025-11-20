Украинский футболист Михаил Мудрик поддерживает форму и готовится к возможному возвращению на поле после допингового скандала.

По информации портала Футбол Украины, срок отстранения украинского вингера постепенно подходит к концу. Есть ожидания, что уже в марте Мудрик сможет снова выйти на поле в матчах плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

В прошлом сезоне он принял участие в 15 матчах, отметился тремя голами и пятью результативными передачами.

Ранее экс-футболист Евгений Коноплянка сделал откровенное заявление о Мудрике.