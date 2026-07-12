Денис Седашов

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность увеличения числа участников мужского чемпионата мира до 64 сборных перед юбилейным мундиалем в 2030 году. О такой инициативе заявил президент организации Джанни Инфантино.

Руководитель ФИФА подтвердил, что детальный анализ этого вопроса начнется в ближайшее время.

Это, безусловно, вопрос, который будет изучен и обсужден в соответствующих комитетах после этого чемпионата мира. Джанни Инфантино

Напомним, текущий чемпионат мира стал первым в истории, на котором выступают 48 национальных команд. До этого, в период с 1998 по 2022 год, на мировых первенствах неизменно соревновались 32 сборные.

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