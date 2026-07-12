Мундиаль на 64 сборные. ФИФА готовит масштабную реформу к юбилейному чемпионату мира-2030
ЧМ-2030 года может установить новый рекорд по количеству сборных
около 1 часа назадПодписаться в
Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность увеличения числа участников мужского чемпионата мира до 64 сборных перед юбилейным мундиалем в 2030 году. О такой инициативе заявил президент организации Джанни Инфантино.
Руководитель ФИФА подтвердил, что детальный анализ этого вопроса начнется в ближайшее время.
Это, безусловно, вопрос, который будет изучен и обсужден в соответствующих комитетах после этого чемпионата мира.
Напомним, текущий чемпионат мира стал первым в истории, на котором выступают 48 национальных команд. До этого, в период с 1998 по 2022 год, на мировых первенствах неизменно соревновались 32 сборные.
Трамп признался, что лично просил ФИФА пересмотреть красную карточку Балогуна.
Поделиться