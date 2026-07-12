Денис Седашов

Львовский волейбольный клуб Барком-Кажаны сменит главного тренера. Латвийский специалист Угис Крастиньш покинул команду, которую возглавлял с 2016 года. Об этом сообщила пресс-служба клуба в Facebook.

Под руководством Крастиньша львовская команда трижды выигрывала чемпионат Украины. С 2022 года латвиец тренировала «летучих мышей» в ПлюсЛиге — элитном дивизионе чемпионата Польши, где в предыдущем сезоне клуб занял 11-е место.

Также с 2017 до начала 2024 года Крастиньш параллельно возглавлял мужскую национальную сборную Украины по волейболу.

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