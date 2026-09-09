«Мы играем в лучший футбол»: тренер ПСВ оценил Шахтёр накануне битвы в Лиге чемпионов.
Поединок состоится уже завтра
Главный тренер ПСВ Петер Бос поделился ожиданиями от домашнего матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов против Шахтера. Наставник нидерландской команды считает, что соперник имеет сильный состав, но в то же время не хочет недооценивать свою команду.
«В составе Шахтера талантливых бразильцев дополняют качественные украинские игроки. Легко сказать, что мы должны выиграть первый матч. На этом этапе в прошлом году мы еще не были полностью готовы победить Юнион», – сказал Бос на предматчевой пресс-конференции.
Тренер ПСВ убежден, что за год его команда сделала шаг вперед. По словам специалиста, нынешний коллектив играет значительно лучше, чем в прошлом сезоне, а потому ситуация сейчас отличается от той, что была год назад.
«Я уверен, что сейчас команда продвинулась дальше, чем была в прошлом году. Почему? Мы играем в лучший футбол. Тогда мы проиграли Телстару в Эредивизии. Не думаю, что это могло бы случиться с нами сейчас», – отметил Бос.
ПСВ и Шахтер встретятся 10 сентября в Нидерландах в рамках первого тура общего этапа Лиги чемпионов. Матч начнется в 19:45 по киевскому времени.