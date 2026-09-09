Павел Василенко

Главный тренер ПСВ Петер Бос поделился ожиданиями от домашнего матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов против Шахтера. Наставник нидерландской команды считает, что соперник имеет сильный состав, но в то же время не хочет недооценивать свою команду.

«В составе Шахтера талантливых бразильцев дополняют качественные украинские игроки. Легко сказать, что мы должны выиграть первый матч. На этом этапе в прошлом году мы еще не были полностью готовы победить Юнион», – сказал Бос на предматчевой пресс-конференции.

Тренер ПСВ убежден, что за год его команда сделала шаг вперед. По словам специалиста, нынешний коллектив играет значительно лучше, чем в прошлом сезоне, а потому ситуация сейчас отличается от той, что была год назад.

«Я уверен, что сейчас команда продвинулась дальше, чем была в прошлом году. Почему? Мы играем в лучший футбол. Тогда мы проиграли Телстару в Эредивизии. Не думаю, что это могло бы случиться с нами сейчас», – отметил Бос.

ПСВ и Шахтер встретятся 10 сентября в Нидерландах в рамках первого тура общего этапа Лиги чемпионов. Матч начнется в 19:45 по киевскому времени.