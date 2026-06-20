Не поехал на ЧМ-2026, но отправится в Житомир. Полесье подпишет игрока с 4 результативными действиями в Лиге чемпионов
Буткевич рассчитывает произвести сенсацию против Копенгагена?
38 минут назадПодписаться в
Житомирское Полесье может вскоре оформить громкое усиление атакующей линии. Украинский клуб находится на завершающем этапе переговоров по переходу вингера азербайджанского Карабаха Леандру Андраде. Об этом сообщил журналист Фуад Алакбаров в соцсети X.
По информации источника, стороны уже существенно продвинулись в переговорах и в настоящее время обсуждают финальные детали потенциальной сделки. В Полесье рассчитывают оперативно закрыть этот вопрос, так как видят в футболисте качественное усиление для флангов атаки.
Леандру Андраде является одним из заметных игроков Карабаха последних сезонов. 26-летний футболист способен действовать на разных позициях в группе атаки, однако чаще всего используется именно как вингер. Его сильные стороны — это скорость, техника, умение обострять игру один на один, а также регулярное участие в результативных действиях команды.
Особенно ярко футболист проявил себя на европейской арене. В прошлом сезоне Лиги чемпионов Леандру Андраде выступал за Карабах в основном этапе турнира и сумел отметиться тремя забитыми мячами и одним ассистом в девяти матчах. Среди его лучших моментов были голы в ворота лондонского Челси и лиссабонской Бенфики.
Текущая статистика Андраде также выглядит довольно убедительно. В сезоне-2025/26 он провел 51 матч на клубном уровне, в которых забил 16 голов и отдал 11 результативных передач.
По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Леандру Андраде составляет примерно 3,5 миллиона евро. Для Полесья потенциальное подписание такого футболиста может стать серьезной заявкой на усиление состава и повышение конкуренции в атакующей линии перед стартом в Лиге конференций матчами против Копенгагена.
Андраде имеет международный опыт на уровне национальной сборной Кабо-Верде. В футболке своей национальной команды он провел семь матчей, однако не попал в заявку на чемпионат мира-2026. При этом сама сборная уже успела громко заявить о себе на турнире: в первом туре Кабо-Верде сенсационно отобрала очки у Испании (0:0).