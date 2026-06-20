Сергей Разумовский

Житомирское Полесье может вскоре оформить громкое усиление атакующей линии. Украинский клуб находится на завершающем этапе переговоров по переходу вингера азербайджанского Карабаха Леандру Андраде. Об этом сообщил журналист Фуад Алакбаров в соцсети X.

По информации источника, стороны уже существенно продвинулись в переговорах и в настоящее время обсуждают финальные детали потенциальной сделки. В Полесье рассчитывают оперативно закрыть этот вопрос, так как видят в футболисте качественное усиление для флангов атаки.

Леандру Андраде является одним из заметных игроков Карабаха последних сезонов. 26-летний футболист способен действовать на разных позициях в группе атаки, однако чаще всего используется именно как вингер. Его сильные стороны — это скорость, техника, умение обострять игру один на один, а также регулярное участие в результативных действиях команды.

Особенно ярко футболист проявил себя на европейской арене. В прошлом сезоне Лиги чемпионов Леандру Андраде выступал за Карабах в основном этапе турнира и сумел отметиться тремя забитыми мячами и одним ассистом в девяти матчах. Среди его лучших моментов были голы в ворота лондонского Челси и лиссабонской Бенфики.

Текущая статистика Андраде также выглядит довольно убедительно. В сезоне-2025/26 он провел 51 матч на клубном уровне, в которых забил 16 голов и отдал 11 результативных передач.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Леандру Андраде составляет примерно 3,5 миллиона евро. Для Полесья потенциальное подписание такого футболиста может стать серьезной заявкой на усиление состава и повышение конкуренции в атакующей линии перед стартом в Лиге конференций матчами против Копенгагена.

Андраде имеет международный опыт на уровне национальной сборной Кабо-Верде. В футболке своей национальной команды он провел семь матчей, однако не попал в заявку на чемпионат мира-2026. При этом сама сборная уже успела громко заявить о себе на турнире: в первом туре Кабо-Верде сенсационно отобрала очки у Испании (0:0).