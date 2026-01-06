МЮ оценивает вариант с возвращением Сульшера
Культовый норвежец сейчас без команды
9 минут назад
Оле-Гуннар Сульшер. Фото: ФК Бешикташ
Манчестер Юнайтед осведомлен о желании бывшего футболиста и тренера «красных дьяволов» Оле-Гуннара Сульшера во второй раз возглавить команду, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Легендарный норвежец готов вернуться на «Олд Траффорд» в качестве временного тренера до конца сезона.
Руководители МЮ сегодня начнут поиск временного тренера, призванного довести команду до конца сезона после увольнения Рубена Аморима.
Сульшер возглавлял Ман Юнайтед с 2018 до 2021 года. В настоящее время 52-летний специалист находится без клуба: в начале текущего сезона его уволили из Бешикташа.